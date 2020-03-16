بوتين يمنح لقب "بطل العمل" لممولين ومهندسين وفنيين أسهموا في تشييد جسر القرم

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب "بطل العمل" للملياردير أركادي روتنبرغ، والفني نيقولاي زايكوف وعدد من العاملين في شركة "موست تريست"، تقديرا لهم على إسهامهم في تشييد جسر القرم.

ومنح الرئيس بوتين لقب "بطل العمل" لنيقولاي زايكوف أحد الفنيين العاملين في شركة "موست تريست".

كما تم تكريم كبار المدراء والمهندسين والفنيين والمختصين، على مشاركتهم الفعالة في تشييد جسر القرم، حيث منحوا أوسمة الدولة "لقاء الخدمة المقدمة للوطن".

جدير بالذكر، أن شركات تابعة للملياردير أركادي روتنبرغ، أسهمت في تنفيذ مشروع جسر القرم، الذي وصلت تكاليفه إلى 230 مليار روبل.

المصدر: لينتا رو