سلطات موسكو توصي مدارس السفارات بالحجر الصحي

أوصت سلطات موسكو كافة المدارس التابعة لسفارات دول يتعلم فيها أبناء الدبلوماسيين من دول انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، بالحجر الصحي الذاتي اعتبارا من 16 مارس.

وذكرت سلطات العاصمة، أنها أرسلت يوم الجمعة 13 مارس، رسائل إلى عشر مدارس تابعة لسفارات الدول الأجنبية في موسكو.

وتمت في الرسائل، توصية هذه المدارس بإغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من 16 مارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.

وشددت مديرية التعليم والعلوم في موسكو على أن التوصيات لا تنطبق على أي مؤسسات تعليمية أخرى.

واعتبارا من 13 مارس، بدأت المدارس الخاصة في موسكو، بوقف الدراسة بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

وذكر بعض آباء التلاميذ في إحدى هذه المؤسسات التعليمية، أنه تم تحويل التلاميذ إلى التعلم عن بعد وأشارت إدارة إحدى المدارس، إلى أن مديرية التعليم في موسكو أوصت المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

المصدر: لينتا رو