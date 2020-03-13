الكرملين: اتخذنا كل ما هو ضروري لضمان حماية بوتين من فيروس كورونا وغيره

كشف المتحدث الرئاسي في الكرملين، دميتري بيسكوف، عن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك ما يتعلق بالعدوى من فيروسات مختلفة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة "الطب الرئاسي هو نشاط منفصل ومستمر طوال جميع الفترات، وهذا لا يرتبط بأي نوع من الحالات الوبائية. لذلك يتم القيام بكل ما هو مطلوب لحماية الرئيس من الأمراض الموسمية وغيرها".

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لضمان أمن الرئيس فيما يتعلق بخطابه الذي ألقاه في مجلس النواب (دوما الدولة) حيث حضر النائب سيرغي كاتاسونوف الذي يمثل الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي عاد من فرنسا ولم يخضع لأي عزل؟ قال بيسكوف"إن الرئيس لم يكن على اتصال مع هذا النائب. رأيتم جميعا أنه كان على المنصة وتحدث منها. لا اعتقد ان هذا النائب تحدث من هذه المنصة قبل بوتين".

وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان بوتين قد خضع لأي نوع من الفحص بشأن فيروس كورونا التاجي؟ بالقول: "ليس لدي مثل هذه المعلومات. الحقيقة هي أن المعلومات عن الحالة الصحية للرئيس ليست من نوع المعلومات المطلوب نشرها بالتفصيل وتعميمها على الكل".

المصدر: RT