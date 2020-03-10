الكرملين يقول إن ترامب لن يحضر احتفالات النصر على النازية في موسكو

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار على النازية التي ستقام في موسكو.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الكرملين على علم، عن طريق قنوات دبلوماسية، بعدم مشاركة الرئيس ترامب في الاحتفالات، المقررة بموسكو يوم 9 مايو القادم، و"لا نعلم بعد على أي مستوى ستكون الولايات المتحدة ممثلة في احتفالات يوم النصر".

وقد دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في روسيا، ومن المخطط توجيه دعوات مماثلة لزعماء آخرين.

المصدر: نوفوستي