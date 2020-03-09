 
مباشر

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا إلى 20 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في موسكو

أخبار روسيا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس
Sputnik Ilya Pitalev
مواطن يرتدي كمامة واقية من العدوى قرب محطة ميترو في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/net0

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

إقرأ المزيد
سلطات موسكو: انتهاك نظام عزل النفس الخاص بفيروس كورونا قد يعاقب بسجن لمدة 5 سنوات
سلطات موسكو: انتهاك نظام عزل النفس الخاص بفيروس كورونا قد يعاقب بسجن لمدة 5 سنوات

وقالت خلية الأزمات الخاصة بمواجهة كورونا، في بيان، إن المصابين الثلاثة مواطنون روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، مضيفة أن المرضى نقلوا إلى المستشفيات حيث تم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية.

وأشارت الخلية إلى أن نتائج الفحوص الطبية ذات الصلة تم تأكيدها وفقا للنظام المعتمد، كما جرى تحديد دائرة الأشخاص الذي احتك بهم المصابون داخل روسيا.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا