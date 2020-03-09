ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا إلى 20 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

إقرأ المزيد

وقالت خلية الأزمات الخاصة بمواجهة كورونا، في بيان، إن المصابين الثلاثة مواطنون روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، مضيفة أن المرضى نقلوا إلى المستشفيات حيث تم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية.

وأشارت الخلية إلى أن نتائج الفحوص الطبية ذات الصلة تم تأكيدها وفقا للنظام المعتمد، كما جرى تحديد دائرة الأشخاص الذي احتك بهم المصابون داخل روسيا.

المصدر: إنترفاكس