إخلاء سبيل ركاب Diamond Princess الروس بعد الحجر الصحي في قازان

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن السياح الروس الثمانية الذين كانوا على متن سفينة Diamond Princess، خرجوا من الحجر الصحي بعد خضوعهم له في مدينة قازان.

وقال موراشكو إن هؤلاء المواطنين خضعوا للحجر الصحي، بعد عودتهم من السفينة المذكورة سجل فيها عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي.

وأضاف الوزير، خلال حفل لتكريم الأطباء والطاقم الطبي العاملين في الحجر الصحي: "جميع المرضى خرجوا في حالة جيدة، دون أي تعليق أو ملاحظات سلبية. لقد نفذ الطاقم الطبي عمله بشكل لا تشوبه شائبة".

ونوه الوزير بأن الوضع الصحي لجميع هؤلاء الأشخاص، يبدو طبيعيا وعادوا جميعا إلى بيوتهم.

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جدير بالذكر أن سفينة Diamond Princess، للرحلات السياحية، كانت قد غادرت ميناء يوكوهاما الياباني في 20 يناير الماضي وعادت إليه في 3 فبراير.

وبعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا لدى راكب صيني غادر السفينة في هونغ كونغ، تم حجر السفينة لمدة أسبوعين. كان على متن السفينة 3711 شخصا بما في ذلك 2666 من السائحين و1045 من أفراد الطاقم.

المصدر: نوفوستي