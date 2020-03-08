الخارجية الروسية تغير جدول اتصال الدبلوماسيين بسبب كورونا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، إن الوزارة قامت بتغيير جدول اتصالات العاملين فيها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن نعمل الآن مع خارطة الأحداث الدولية هذه، ونعدل جداول العمل، ومن بين الأمور الأخرى، خضع جدول الاتصالات الدبلوماسية للجانب الروسي للتعديل".

ووفقا لها، فقد أثرت حالة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مختلف بقاع العالم، على عمل السفارات الروسية في عدد من الدول الأجنبية.

وفي هذا الصدد، قالت زاخاروفا، إن الموظفين الدبلوماسيين الروس "يعملون مع الآخرين، ويقومون بتحليل توصيات السلطات المحلية، وعلى أساس ذلك يجري تكوين أنشطة السفارات".

في وقت سابق، قررت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلغاء دورة المنتدى التي كان من المقرر عقدها هذا العام، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في بعض الدول المشاركة في المنتدى.

وقبل ذلك أعلنت الحكومة الروسية، عن تأجيل منتدى سوتشي الاستثماري الدولي، الذي كان من المزمع عقده في 12 – 14 فبراير، وذلك أيضا بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي