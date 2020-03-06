موسكو: روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن قرارها تعليق مرور القادمين من إيران عبر حدودها، اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا.

وجاء في نص القرار الموقع من قبل رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن الحديث يدور عن تعليق مرور مواطنين أجانب وأشخاص بدون جنسية قادمين من إيران بهدف التعليم أو العمل أو لأغراض شخصية وسياحية وكذلك من باب التراتزيت، "باستثناء مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وطواقم طائرات وأفراد الوفود الرسمية والأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في روسيا".

كما وجهت الحكومة الروسية لوزارتي الخارجية والداخلية تعليق إصدار دعوات وتأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب القادمين من إيران.

وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بإبلاغ إيران بالخطوات الروسية، مع الإشارة إلى أنها مؤقتة واتخذت في ظروف طارئة.

وأوضحت الوثيقة أن القرار اتخذ بهدف ضمان أمن الدولة وحماية الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل روسيا.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي