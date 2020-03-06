السلطات الروسية: تسجيل أول حالة شفاء لروسي مصاب بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة شفاء لمواطن روسي مصاب بفيروس كورونا المستجد في موسكو.

وفي تصريح صحفي، قالت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة العاصمة الروسية، إن المواطن المتعافي سيخرج من المستشفى قريبا، بعد أن تبين من نتائج فحوص أجريت عدة مرات على عيناته، عدم إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي البلاد، منها 5 في العاصمة موسكو، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 10 أشخاص.

المصدر: تاس