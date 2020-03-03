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كورونا.. مخالطو المصاب الأول في موسكو خالون من الفيروس

أخبار روسيا

كورونا.. مخالطو المصاب الأول في موسكو خالون من الفيروس
Sputnik
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أكدت السلطات الروسية أن العينات المأخوذة من مخالطي أحد سكان موسكو التقط كورونا في إيطاليا وعاد به، لم تظهر لديهم أي أعراض للفيروس.

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وقالت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات الأولية التي أجريت لـ24 شخصا ممن خالطوا المصاب المدعو دافيد بيروف ونقلوا إلى المستشفى، أظهرت خلوهم من الفيروس.

وأضافت أن 67 راكبا من أصل 83 وصلوا إلى موسكو مع المصاب على متن الطائرة نفسها، غير مصابين، فيما لا يزال العمل على تحليل عينات باقي الركاب مستمرا.

وتابعت: "لا يمكن الجزم بعدم الإصابة بكورونا إلا بعد إجراء تحاليل شاملة متعددة المراحل وفقا للمعايير الروسية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية". 

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المصدر: إنترفاكس

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