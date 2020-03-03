روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة إيران في مكافحة كورونا

قالت آنا بوبوفا، رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، إن موسكو مستعدة لدعم إيران، في مجال توفير الحاجات الدوائية والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت بوبوفا خلال لقائها مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أمس الاثنين، وقوف روسيا إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة الفيروس الجديد.

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من جانبه، ثمن جلالي تصريحات المسؤولة الروسية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وإعلانه الاستعداد لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، وتبادل معها وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في سياق احتواء الفيروس والسيطرة عليه.

وأشار جلالي إلى الإجراءات المتخذة في مطارات إيران، ونوه إلى بعض القيود المفروضة بشأن إصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين، معربا عن أمله بإزالة هذه العقبات في القريب العاجل.

المصدر: وكالة "إرنا"