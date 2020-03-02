بوتين يقترح تثبيت خلافة روسيا للاتحاد السوفيتي في الدستور

اقترح الرئيس فلاديمير بوتين، أن يضاف على التعديلات الدستورية المقترحة تثبيت وراثة روسيا حقوق والتزامات الاتحاد السوفيتي، بغض النظر عن الصفة القانونية المعترف بها لروسيا بذلك دوليا.

وجاء في نص التعديلات الرئاسية المقترحة على الدستور الروسي: "تعتبر روسيا الاتحادية، خليفا قانونيا للاتحاد السوفياتي على أراضيها وفي المنظمات الدولية، وهيئاتها، والمعاهدات، وعليها التزامات الاتحاد السوفيتي ولها أصوله، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، في خارج أراضي روسيا الاتحادية".

إقرأ المزيد

المصدر: RT