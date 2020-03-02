فولودين: بين التعديلات الدستورية تعديل يحصّن الأديان

قال رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين للصحفيين اليوم، إن بين التعديلات المقترحة على الدستور الروسي الذي قدم إلى "الدوما"، بندا يتعلق بتحصين الأديان.

وأضاف: "نعم. يمكنني أن أجد هذا البند لكم، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وقال: "هناك تعديل يتحدث عن هويتنا وانتمائنا، وتعديلات تعزز تقاليدنا وثقافتنا وتاريخنا. هنا، إذا تحدثنا عن القائمة، فيمكن القول إنها واسعة للغاية".

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من جانبه، أعلن السناتور أندريه كليشا، الرئيس المشارك لمجموعة العمل لمناقشة التعديلات الدستورية، أن الصيغ المتعلقة بالرّب، ستوضع في مادة منفصلة من الفصل الثالث من الدستور، لكن مبدأ الدولة العلمانية سيبقى بلا تغيير.

وفي وقت سابق، اقترح البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا الإشارة إلى الرب في مقدمة الدستور.

ولفت إلى أن معظم الروس يؤمنون بالله، وأنه لا يتحدث فقط عن الأرثوذكس، بل عن المسلمين وغيرهم.

المصدر: نوفوستي