كورونا.. الحجر على 26 شخصا في بطرسبورغ شمالي روسيا

أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، بأن الأجهزة الصحية، حجرت في مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا على 26 شخصا، إثر الاشتباه بأعراض فيروس كورونا المستجد لديهم.

وذكر مصدر في مديرية الصحة بالمدينة، أنه ظهرت لدى جميع المحجور عليهم أعراض الإصابة بالتهاب فيروسي تنفسي حاد.

وأشار المصدر، إلى أنهم عادوا مؤخرا من "بلدان تشهد انتشارا لفيروس كورونا".

من جانبه، أفاد المركز الروسي للوقاية من فيروس كورونا اليوم، بأنه تم تشخيص أعراض الإصابة بالفيروس لدى مواطن روسي عاد قبل أيام إلى ضواحي موسكو قادما من إيطاليا وتم وضعه قيد الحجر.

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المصدر: لينتا رو