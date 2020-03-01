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موسكو: لافروف وأوغلو يبحثان التحضير لقمة بوتين أردوغان

أخبار روسيا

موسكو: لافروف وأوغلو يبحثان التحضير لقمة بوتين أردوغان
وزارة الخارجية الروسية
وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو
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أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي تشاويش أوغلو مكالمة هاتفية لبحث التحضير لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد خلال المكالمة التي جرت اليوم الأحد، على ضرورة المعالجة الفورية لمشكلة توقيف صحفيي وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في أنقرة، وضمان سلامتهم.  

وأكد الوزيران ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة لخلق أجواء تسهم في تعزيز الحوار حول تنفيذ الاتفاقات الداعمة للتسوية السورية، وغيرها من قضايا العلاقات الروسية التركية".

وسبق أن أعلن الكرملين احتمال عقد لقاء قمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية. 

المصدر: RT

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