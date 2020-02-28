شويغو: نواصل اختبار الأسلحة الجديدة بما فيها فرط الصوتية لتعزيز القدرات القتالية للأسطول الروسي

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن موسكو تواصل اختبار الأسلحة الجديدة، بما فيها فرط الصوتية، بهدف تعزيز القدرات القتالية للأسطول الروسي.

وتأتي تصريحات شويغو تزامنا مع إعلان قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أن فرقاطتين تابعتين للأسطول عبرتا مضيقي البوسفور والدردنيل في طريقهما إلى البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، قال رئيس القسم الإعلامي بقيادة الأسطول، المقدم البحري أليكسي روليف، للصحفيين إن فرقاطتي "الأميرال ماكاروف" و"الأميرال غريغوروفيتش" قامتا خلال عملية توجههما من البحر الأسود إلى المتوسط، بإجراء مجموعة من التدريبات والمناورات القتالية البحرية في نطاقات تدريب الأسطول في البحر الأسود.

وأشار إلى أن فرقاطة "الأدميرال إيسن" التابعة لأسطول البحر الأسود، تقوم بمهام في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ ديسمبر.

المصدر: وكالات