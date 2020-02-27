الكرملين: بوتين سيبحث التعديلات الدستورية مع رؤساء الكتل النيابية في الـ5 من مارس

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء الكتل النيابية في الـ5 من مارس القادم، لبحث التعديلات الدستورية التي طرحها في يناير الماضي.

وكان رئيس كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم سيرغي نيفيروف، قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب تنظيم اجتماع كهذا مع الرئيس بوتين لبحث المقترحات المعدة لتعديل الدستور.

وأيدت لجنة مجلس "الدوما" لشؤون بناء الدولة بالإجماع مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين في رسالته السنوية في الـ15 من يناير الماضي.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات على التصويت العام في 22 أبريل المقبل.

المصدر: تاس