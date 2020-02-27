أول امرأة تقود القاذفات الاستراتيجية في روسيا

أعلن أوليغ بوشلنيكوف نائب رئيس مدرسة الطيران العسكري العليا في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا، أن إحدى طالبات مدرسته بصدد أن تصبح أول امرأة تلتحق بطواقم القاذفات الاستراتيجية الروسية.

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وأضاف: "لا تزال يكاتيرينا بتشيلا حتى الآن، الفتاة الوحيدة التي تتدرب وفق برنامج الطيران بعيد المدى".

وأشار إلى أن بتشيلا اختارت السير على خطى أبيها أوليغ بتشيلا، قائد أحد تشكيلات الطيران الاستراتيجي في روسيا.

ولفت بوشلنيكوف إلى أن بتشيلا الابنة، في حال تخرجت بنجاح من المدرسة، ستصبح أول طيار امرأة تقود القاذفات الاستراتيجية الروسية.

المصدر: إنترفاكس