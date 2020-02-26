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تحسبا من كورونا.. روسيا تنصح مواطنيها بالامتناع عن زيارة إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية

أخبار روسيا

تحسبا من كورونا.. روسيا تنصح مواطنيها بالامتناع عن زيارة إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية
Sputnik Natalya Seliverstova
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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نصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم زيارة إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، على خليفية تفشي فيروس كورونا المستجد في هذه الدول.

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وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "في ضوء تفشي العدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في جمهورية كوريا وجمهورية إيران الإسلامية وعدد من مقاطعات الجمهورية الإيطالية، وتحسبا لنقله إلى أراضي روسيا لاتحادية"، تنصح الوزارة المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة الدول المذكورة، إلا للضرورة القصوى".

المصدر: تاس

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