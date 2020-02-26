روسيا تعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بسبب تفشي "كورونا"

أعلنت الحكومة الروسية تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين، ضمن إجراءات متخذة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، دون وقف حركة الطيران مع إيران.

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وفي ختام اجتماع عقدته غرفة إدارة الأزمات الخاصة بـ "كورونا" في روسيا، قالت تاتيانا غوليكوفا، رئيسة الغرفة، نائبة رئيس الوزراء الروسي، في موجز صحفي، إن روسيا تعلق منح تأشيرات الترانزيت من إيران، وكذلك منح المواطنين الإيرانيين تأشيرات الدخول (باستثناء تأشيرات العمل والخاصة بالمهام الإنسانية)، اعتبارا من 28 فبراير.

وأضافت أن حركة الطيران مع إيران، والتي تنفذها حاليا الشركات الجوية الإيرانية وشركة "آيرفلوت" الروسية، لن تتوقف، لكن السلطات الروسية ستتابع الوضع.

كما أفادت المسؤولة بأن القرار اتخذ بوضع حظر على حركة الطيران مع كوريا الجنوبية لجميع الشركات باستثناء "آيرفلوت" و"أفرورا"، اعتبارا من يوم 1 مارس.

أما إيطاليا، فذكرت غوليكوفا أن روسيا لا تخطط لفرض قيود على حركة الطيران مع هذه الدولة، مشيرة إلى أن كون إيطاليا عضوا بالاتحاد الأوروبي، يجعل فرض مثل هذا الإجراء أو متابعة حركة المسافرين بين روسيا وإيطاليا، أمرا بالغ الصعوبة.

وأردفت غوليكوفا أن جميع التقييدات التي جرى فرضها سابقا في روسيا بسبب انتشار الفيروس في العالم، سيتم تمديدها حتى 1 أبريل المقبل، وهو أمر يشمل أيضا تنظيم الفعاليات الدولية.

وأكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية على أن المؤسسات الصحية في البلاد على أهبة الاستعداد لمواجهة الخطر المتنامي لدخول فيروس "كورونا" المستجد إلى روسيا.

المصدر: وكالات روسية