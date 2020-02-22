بوتين يوعز الحكومة بتكثيف جهود محاربة فيروس HIV

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر سلسلة أوامر إلى الحكومة بغية مضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ومساعدة المصابين به.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت أن الأوامر التي وقع عليها بوتين في 31 ديسمبر الماضي ولم يتم الإعلان عنها رسميا بعد، تقضي بضمان توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لـ90% من المصابين بالفيروس، ما يتجاوز بضعفين المعدلات الحالية.

من جانب آخر، وجه الرئيس حكومة البلاد للتركيز على مساعي منع تفشي الفيروس داخل مجموعات الخطر الرئيسية في المجتمع، من خلال وضع برامج وقاية جديدة وضمان تمويلها.

كما يدور الحديث في تلك الأوامر عن توسيع نطاق فحوص الكشف عن الفيروس على مستوى الدولة من خلال إخضاع المواطنين لفحوصات وقائية، حصرا في حال موافقتهم على ذلك مع ضمان السرية.

وأمهل بوتين الحكومة حتى 1 يوليو العام الجاري لتبني استراتيجية جديدة للدولة في مجال محاربة HIV للسنوات العشر المقبلة حتى عام 2030، وذلك مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية.

وطالب بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات في سبيل خفض ثمن الأدوية التي يحتاج إليها المصابون بالفيروس.

المصدر: كوميرسانت