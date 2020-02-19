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الأمن الروسي يعتقل 3 قياديين في تنظيم "جماعة التبليغ" و4 من أعوانهم

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعتقل 3 قياديين في تنظيم
Sputnik
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أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي نشاط خلية تابعة لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي، واعتقل عددا من عناصر الخلية في موسكو وضواحيها.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في مركز العلاقات العامة لدى الأمن الفدرالي الروسي: "تم اعتقال 3 من رؤوس الخلية السرية و4 من أعضائها"، حيث مارسوا جمع المعلومات وتجنيد عناصر جدد ونشر عقيدة تنظيمهم الإرهابي بين منتسبيهم.

وأكد المصدر، أن عقيدة "جماعة التبليغ"، تقوض أسس الإسلام، وتدفع منتسبيها إلى الانخراط في النشاطات التخريبية والإرهابية.

المصدر: إنترفاكس

 

 

 

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