مقنّع يطعن رجلي دين في موسكو

أفاد مصدر في شرطة العاصمة الروسية، بأن المدعو يفيم يفيموف، وهو من سكان مقاطعة ليبيتسك، طعن رجلي دين في كنيسة القديس نيقولاي في موسكو.

وذكر المصدر، أن يفيموف دخل راكضا إلى الكنيسة صباح اليوم وهو يغطي عينيه بنظارة شمسية وفي أذنيه سماعات، مغطيا رأسه ومرتديا قفازات طبية.

وعندما اقترب منه أحد رجال الدين مستفسرا عن سبب اندفاعه هذا، قام يفيموف بطعنه ومن ثم طعن رجل دين آخر.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل الجريحين إلى المستشفى وتوقيف المعتدي، وهو حاليا في أحد أقسام شرطة موسكو.

وأكد المصدر، أن الجاني قدم إلى موسكو بدافع العثور على عمل، وأنه ارتكب فعلته الشائنة هذه بدافع الشغب.

المصدر: لينتا رو