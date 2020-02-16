قمّص روسي يعتبر المساكنة "بغاء مجانيا" ويثير حفيظة المتزوجات بلا قران

أكدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن القمّص دميتري سميرنوف، لم يتعمد الإساءة للنساء المساكنات بلا قران، باعتباره المساكنة "بغاء مجانيا".

وقال نائب رئيس قسم السنودس للعلاقات العامة فاختانغ كيبشيدزه: "أعتقد أن الأب دميتري لم يكن يتعمد الإساءة للنساء اللواتي يعشن في ما يسمى بالزواج الحر مع رجالهن. وعلى الأرجح رغب في كلماته، توبيخ الرجال الذين لا يتحملون المسؤولية ويخشون تسجيل زواجهم".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن معظم النساء الروسيات، يرغبن في العيش في زواج رسمي تباركه الكنيسة. والكنيسة تقف إلى جانبهن ونحن نتعاطف مع النساء اللواتي وقعن طوعا أو إكراها ضحية للسلوك غير المسؤول لبعض الرجال الذين يتمتعون بحب المرأة واهتمامها، ولا يعطون أي شيء في المقابل".

وأثار تصريح سميرنوف، ردود فعل غاضبة في المجتمع، وخاصة بين النساء، حيث قالت رئيسة اتحاد نساء روسيا يكاتيرينا لاخوفا، إن هذه الكلمات فظة وخاطئة، ولكنه حاول كما يستطيع الدفاع عن القيم التي يؤمن بها، وهي أعراف الأسرة التقليدية.

المصدر: وكالات