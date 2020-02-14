موسكو: كورونا لم يؤثر في التجارة بين روسيا والصين

أشار فلاديمير أوشيبكوف القنصل الروسي في مقاطعة هاربين شمالي الصين، إلى أن حركة الشحن عبر الحدود الروسية الصينية مستمرة، رغم خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "استؤنفت حركة الشحن بين روسيا والصين عبر العديد من المعابر الحدودية التي يخضع المسافرون عبرها للفحوص الشاملة والدقيقة بواسطة الخدمات الصحية والوبائية المختصة".

وأكد أنه "في مقاطعة آمور الروسية، يمكن للمركبات الروسية فقط عبور الحدود مع الصين، دون وكلاء ومرافقين للبضائع".

إقرأ المزيد

وشدد على أن حركة البضائع لم تتوقف بين البلدين عبر بوابة منشوريا زابايكالسك، وحتى خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، لافتا إلى أنه يعبر الحدود عبر هذه البوابة ما بين 20 و25 قطارا يوميا.

المصدر: نوفوستي