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إليزابيث الثانية تعرض إحدى شققها في موسكو للبيع

أخبار روسيا

إليزابيث الثانية تعرض إحدى شققها في موسكو للبيع
Sputnik
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أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية نيتها بيع واحدة من أربع شقق فاخرة تمتلكها في العاصمة الروسية موسكو.

وتقع الشقة المذكورة في منطقة "الميل الذهبي" بموسكو في شارع بيريفي أوبيدنسكي بيريولك قرب كاتدرائية "المسيح المخلص".

ووفقا لبيانات الشهر العقاري الروسي، تملك الملكة إليزابيث الثانية أربع شقق في موسكو، وكلها في المبنى رقم 10 في الشارع المذكور، وهي موزعة على الطوابق الأول والثاني والرابع من المبنى.

وإجمالي مساحة الشقق يبلغ 839 مترا مربعا، فيما تقدر قيمة المتر المربع في المبنى المذكور بـ25 ألف دولار وسطيا.

المصدر: فيستي رو

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