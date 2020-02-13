روسيا تغرّم "تويتر" لعدم حفظ بيانات مستخدميها في روسيا

فرضت محكمة الصلح في منطقة "تاغانسكي" بموسكو غرامة مالية على شركة "تويتر" لرفضها توطين بيانات الروس في روسيا.

وجاء في قرار القاضية ألكسندرا ميخالكوفا: "قررت المحكمة إدانة الكيان القانوني الأجنبي Twitter Inc بارتكاب جريمة نص عليها الجزء 8 من المادة 13.11 من القانون الإداري الروسي، وقضت بتغريمها 4 ملايين روبل (63 ألف دولار)".

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ووفقا لمواد القضية، ثبت أنه عند التسجيل في "تويتر"، يجب على المستخدمين تزويد الخدمة بالبريد الإلكتروني والهاتف والبيانات الشخصية الأخرى، فيما ستنظر المحكمة في وقت لاحق في قضية مشابهة مرفوعة ضد "فيسبوك".

وفرضت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، إجراءات إدارية ضد "تويتر" و"فيسبوك"، نظرا لعدم تلبيتهما متطلبات توطين بيانات المستخدمين الروس داخل روسيا خلال الفترة الزمنية التي ينص عليها قانون البيانات الشخصية الروسي.

المصدر: إنترفاكس