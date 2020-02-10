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موسكو: وضع القنصل الصيني الجديد بالحجر الصحي لمدة أسبوعين

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موسكو: وضع القنصل الصيني الجديد بالحجر الصحي لمدة أسبوعين
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القنصل العام الصيني الجديد في روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، دخول القنصل العام الصيني الجديد لدى روسيا، تسوي شاوشون، الحجر الصحي، كإجراء وقائي من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن ممثل وزارة الخارجية الروسية في مدينة يكاترينبورغ، ألكسندر خارلوف، قوله إنه فور وصول القنصل الصيني الجديد إلى المدينة، تم وضعه تحت الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين.

ووفقا للوكالة الروسية فقد وصل القنصل الصيني الجديد إلى روسيا يوم 6 فبراير الجاري.

يذكر أنه تم عزل 128 مواطنا صينيا في مدينتي يكاترينبورغ وبوغدانوفيتش في مقاطعة سفيردلوفسك، كإجراء وقائي.

المصدر: إنترفاكس

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