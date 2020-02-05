بوتين: يجب سحب تراخيص الصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات الطبية ومضادات الفيروسات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة سحب التراخيص من الصيدليات التي رفعت أسعار الأدوية المضادة للفيروسات والكمامات الطبية.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة يوم الأربعاء: "يجب سحب التراخيص منها (الصيدليات)، وهذا كل شيء مقابل هذا الفعل.. (لمن) قرر التكسب".

وأضاف بوتين: "ببساطة يجب أخذ قرار ضد كل مؤسسة (تقوم بهذه الفعلة)، وهذا كل شيء، حتى لا يتحول ذلك إلى عادة".

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وقد أبلغت تاتيانا غوليكوفا نائب رئيس الوزراء، الرئيس الروسي، عن مشكلة رفع الأسعار، لدى بعض سلاسل الصيدليات داخل روسيا، مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار الكمامات الطبية والأدوية بلغت في بعض المناطق 100 ضعف.

المصدر: إنترفاكس