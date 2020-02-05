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موسكو: ننظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة

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موسكو: ننظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة
Reuters AP
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تنظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة.

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وتأتي تصريحات ريابكوف تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، في خطوة ترى أنها ضرورية "لردع الخصوم".

ويرى مؤيدو الحد من التسلح وبعض أعضاء الكونغرس، أن مثل هذه الأسلحة منخفضة القوة قد تجعل نشوب صراع نووي أكثر ترجيحا.

وللأسلحة النووية منخفضة القوة آثار مدمرة رغم أن قوتها أقل من 20 كيلوطنا، حيث كانت للقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما باليابان في أغسطس 1945 نفس القوة التفجيرية تقريبا.

المصدر: وكالات

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