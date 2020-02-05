الكرملين: بوتين يشرف على تدابير واسعة للوقاية من "كورونا"

كشف الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، أن روسيا اتخذت تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس "كورونا" بإشراف الرئيس، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".

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وقال المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام معلومات حول الوضع بشأن فيروس "كورونا" والتدابير واسعة النطاق التي يجري اتخاذها لحماية البلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين راضيا عن التدابير التي تتخذها الحكومة الجديدة لمكافحة الفيروس؟، أجاب بيسكوف: "من السابق لأوانه إعطاء أي تقديرات. يتم تنفيذ العمل بشكل منهجي، على نطاق واسع جدا سواء في الجغرافيا أو في المضمون".

وأعلن بيسكوف: هناك "آلية كاملة لمنع تغلغل الفيروس في بلدنا يشارك فيها، العلماء والشركات". و"هذا يشير إلى العمل العلمي من حيث تطوير لقاح، وجعله نموذجيا".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي: "لقد تم إشراك الخدمة الدبلوماسية والوسائل والقوات التابعة لقوات الفضاء الروسية. يجري تنفيذ عمل واسع النطاق، ليلا ونهارا. وحتى الآن، بلا شك".

وعندما سئل عما إذا كان بوتين يتابع الوضع كل ساعة؟، رد: "يتلقى بانتظام معلومات حول تطور الوضع".

المصدر: "إنتترفاكس"