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بوتين: لم أقترح التعديلات الدستورية لتمديد صلاحياتي الرئاسية

أخبار روسيا

بوتين: لم أقترح التعديلات الدستورية لتمديد صلاحياتي الرئاسية
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية التي اقترحها في رسالته إلى البرلمان، ضرورية لبناء نظام موحد للسلطة، لا لتمديد صلاحيات رئيس البلاد.  

وأضاف الرئيس بوتين، في مقابلة مع ممثلي المجتمع في مدينة تشيريبوفيتس: "في الواقع، وفقا للدستور، لا ترتبط البلديات ارتباطا مباشرا بالدولة، ولكن يجب أن تكون لدينا منظومة موحدة للسلطة لكي تتحمل طبقات السلطة العليا المسؤولية عما يحدث في الأسفل، ولكي يكون العاملون في البلديات مرتبطين بالبلاد ومصالحها. نفس الشيء في العديد من المجالات الأخرى، ولذلك اقترحت هذه التعديلات، لا من أجل تمديد ولايتي".

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المصدر: تاس

 

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