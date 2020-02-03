بوتين والملك سلمان يؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لاستقرار السوق النفطية
Sputnik
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أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا هانفيا، على تنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.
وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الملك سلمان، وبحث الطرفان "بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية".
المصدر: RT