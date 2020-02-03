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بوتين والملك سلمان يؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لاستقرار السوق النفطية

مال وأعمال

بوتين والملك سلمان يؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي المكل سلمان بن عبد العزيز (أرشيف)
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أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا هانفيا، على تنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.

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وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الملك سلمان، وبحث الطرفان "بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية".

المصدر: RT

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