 
مباشر
عاجل
مصدر بالخارجية السودانية لـ RT: لقاء البرهان مع نتنياهو جاء دون تنسيق مع وزارة الخارجية

فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" تصيب هدفها بدقة في بحر بارنتس

أخبار روسيا

فرقاطة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n76y

نفدت فرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، رمايات صاروخية ناجحة في بحر بارنتس، باستخدام منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "بوليمنت - ريدوت"، في إطار التدريبات الدورية لطاقمها.

وتمكنت الفرقاطة من تدمير صاروخ يحاكي هدفا معاديا، وجاء في تقرير نشره أسطول الشمال الروسي يوم الاثنين: "تمكنت السفينة الحربية الروسية من إصابة وتدمير الهدف الاختباري الذي تم إطلاقه من سفينة صاروخية صغيرة".

"الأميرال كاساتونوف" هي أول فرقاطة متعددة المهام من مشروع 22350، مخصصة لمكافحة  السفن والغواصات المعادية وضرب الأهداف البرية على مسافة 1.5 ألف كيلومتر.

وعلامة "الأميرال كاساتونوف" الفارقة، منصات صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الـ16 التي تجعل منها حربة حادّة في يد الأسطول الروسي، حيث أثبتت فعاليتها في ضرب تجمعات ومواقع "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا.

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !