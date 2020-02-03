فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" تصيب هدفها بدقة في بحر بارنتس

نفدت فرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، رمايات صاروخية ناجحة في بحر بارنتس، باستخدام منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "بوليمنت - ريدوت"، في إطار التدريبات الدورية لطاقمها.

وتمكنت الفرقاطة من تدمير صاروخ يحاكي هدفا معاديا، وجاء في تقرير نشره أسطول الشمال الروسي يوم الاثنين: "تمكنت السفينة الحربية الروسية من إصابة وتدمير الهدف الاختباري الذي تم إطلاقه من سفينة صاروخية صغيرة".

ZVEZDA: Frigate Admiral Kasatonov tested anti-aircraft missile system in the Barents Sea https://t.co/a9tzsEJmJepic.twitter.com/pWlVX00pGM — Russian Exercises (@RUSexercises) February 3, 2020

"الأميرال كاساتونوف" هي أول فرقاطة متعددة المهام من مشروع 22350، مخصصة لمكافحة السفن والغواصات المعادية وضرب الأهداف البرية على مسافة 1.5 ألف كيلومتر.

وعلامة "الأميرال كاساتونوف" الفارقة، منصات صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الـ16 التي تجعل منها حربة حادّة في يد الأسطول الروسي، حيث أثبتت فعاليتها في ضرب تجمعات ومواقع "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا.

المصدر: تاس