الحكومة الروسية: نعمل على إنتاج لقاح ضد "كورونا"

أعلنت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسي، أن الصين لم تسلم عينات فيروس "كورونا" 2019-nCoV لروسيا حتى الآن، فيما الخبراء الروس يعملون على إنتاج لقاح ضده.

وقالت غوليكوفا في تصريح صحفي: "أريد الإشارة إلى أن خبراءنا يعملون على ذلك، رغم أن الجانب الصيني لم يمنحنا الفرصة للاستفادة من البيانات المتوفرة لديه حول سلالة الفيورس واللقاح، ولذا فإننا نقوم بهذا العمل استنادا إلى المصادر المتاحة لنا".

وأضافت أن فريقا طبيا روسيا سيتوجه إلى الصين مساء غد الثلاثاء لتقديم المساعدة للجانب الصيني في مكافحة "كورونا" الجديد.

وأوضحت أن الفريق سيضم 5 خبراء من وزارة الصحة الروسية والهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك.

المصدر: وكالات