موسكو تخطر بكين ببدء إجلاء الروس عن مقاطعة هوبي الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت بكين بشروع الجانب الروسي في تنفيذ إجراءات إجلاء المواطنين الروس عن مقاطعة هوبي الصينية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الخارجية عبر "تلغرام" اليوم الجمعة، أن موسكو أبلغت بكين عبر القنوات الدبلوماسية ببدء إجراءات إجلاء المواطنين الروس.

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وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا قد أعلنت أن روسيا قررت تعليق كافة الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء بعض رحلات شركة "آيروفلوت"، وإجلاء المواطنين الروس الراغبين في مغادرة مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة.

وحسب آخر التقارير، أصيب بفيروس كورونا نحو 10 آلاف شخص في 20 دولة حول العالم، وتسبب الفيروس بأكثر من 200 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي