لافروف يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون ساليفان في موسكو اليوم، العلاقات الروسية الأمريكية، وآفاق تطويرها.

كما بحث لافروف وساليفان في لقائهما الأول منذ تولي الأخير مهام منصبه في روسيا، عددا من القضايا الدولية.

وأضاف بيان عن الخارجية الروسية أن لافروف عبر للسفير الأمريكي عن أمله بأن يساعد عمله على تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وتعزيز التفاعل بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية بيانا جاء فيه: "لقاء اليوم الذي حمل طابعا بناء، هو استمرار للحوار بين الدبلوماسيين حول القضايا الثنائية والمتعددة، بما فيها مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط ومراقبة انتشار الأسلحة".

وأشارت السفارة إلى أن الاجتماع عقد في إطار سلسلة لقاءات يجريها ساليفان مع مسؤولين روس مؤكدة تطلعه لمواصلة الحوار "من خلال العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأمريكية الروسية".

ووصل ساليفان إلى موسكو في 16 يناير الجاري ليتولى رئاسة البعثة الديبلوماسية الأمريكية في روسيا خلفا لجون هارتسمان الذي قدم استقالته مطلع أغسطس الماضي.

وقبل تعيينه سفيرا لواشنطن لدى موسكو شغل ساليفان منصب النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي.

المصدر: RT