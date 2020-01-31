أول مطعم "ماكدونالدز" في موسكو يلغي عرضا مغريا خوفا من "كورونا"

ألغى أول مطاعم "ماكدونالدز" للأكل السريع في موسكو عرضا مغريا لبيع شطائر "بيغ ماك" الشهيرة بـ3 روبلات (0.05 دولار)، تفاديا لأن يسهم تدفق رواد المطعم في نشر الفيروس.

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وأعلنت سلسلة "ماكدونالدز" عن عرضها المغري الذي كان من المتوقع أن يقدمه مطعمها الرائد في موسكو بمناسبة احتفالها بـ30 سنة على حضورها في روسيا، غير أن المدير العام لـ"ماكدونالدز" في روسيا مارك كارينا، أكد أنه "لا يوجد هناك شيء أهم من صحة ضيوفنا وموظفينا".

ويتزامن إلغاء العرض مع إعلان السلطات الروسية عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد لدى مواطنين صينيين في روسيا.

وحسب المعطيات الصينية الرسمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين وصل إلى 213، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى حوالي 9700 حتى أمس الخميس.

المصدر: وكالات