مدارس جنوب سيبيريا الشرقية تغلق أبوابها وقاية من كورونا

قررت السلطات المحلية في إقليم ما وراء البايقال في جنوب شرقي سيبيريا الشرقية إغلاق التدريس والحد من الفعاليات العامة والتجمعات، على خلفية تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في روسيا.

وقال أليكسي بوتيلسكي نائب رئيس الجمعية التشريعية في إقليم ما وراء البايقال: "نشعر جميعنا بالحرص الشديد، لدينا مركز عمليات يضم جميع الأطراف المعنية من وزارتي الصحة والنقل وهيئة "روس كوم نادزور" للرقابة والجمارك... لقد أغلقنا الحدود والمعابر، ونراقب كل القادمين والمغادرين بقياس درجات حرارتهم. ندرك حقيقة أن هذا المرض ماكر من حيث علامات ظهوره وفترة حضانة. سنكون على أهبة الاستعداد، وسنتخذ تدابير إضافية... لم يحضر التلاميذ إلى مدارسهم، وأغلقت المدارس اعتبارا من اليوم".

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وأكد بوتيلسكي أنه سيتم الحد من الفعاليات والمناسبات العامة في الإقليم، وقال: "ستكون هذه الأحداث والمناسبات محدودة في الإقليم. سيتم فرض مراقبة مشددة في الأماكن المزدحمة، ويجب أن نطبق جميع التدابير التي يمكننا اتخاذها".

وأعلنت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا الجديد لدى مواطنين صينيين في روسيا.

المصدر: وكالات