روسيا تحظر استيراد الدواجن من هنغاريا ورومانيا والتشيك

حظرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية "روس سيلخوز نادور"، استيراد لحوم الدواجن والمواد المنتجة منها، من عدد من المناطق في هنغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك.

وبررت الهيئة هذا الحظر، بسبب تدهور الوضع المتعلق بانتشار إنفلونزا الطيور وبأن الحظر يشمل الواردات من منطقة كوماروم إزترجوم في هنغاريا ومنطقة ماراموريز في رومانيا ومنطقة فيزوينا في التشيك.

وقالت الهيئة، إنه تم فرض قيود على توريد الدواجن الحية وبيض التفريخ ولحوم الدواجن ومنتجات اللحوم الجاهزة منها، باستثناء تلك التي خضعت للمعالجة التي تضمن القضاء على الفيروسات بشكل كامل.

ويحظر أيضا استيراد، الأعلاف وإضافات الأعلاف للطيور والمعدات المستخدمة لحفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

ووفقا لبيان الهيئة، تم فرض قيود على ترانزيت الطيور الحية من هذه المناطق عبر أراضي روسيا على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من 28 يناير 2020.

المصدر: تاس