الدفاع الروسية تنفي أنباء عن غارة روسية على أهداف مدنية في إدلب السورية

نفت الدفاع الروسية تقارير اتهمت الطيران الروسي بقصف أهدف مدنية في إدلب سمالي سوريا، ووصفتها بأنها استفزاز إعلامي.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الخميس إن "التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وتزعم قيام طائرة حربية روسية بقصف مشفى ومخبز قرب بلدة أريحا على مشارف مدينة إدلب الجنوبية، عبارة عن استفزاز إعلامي".

وأوضح البيان أن الطيران الروسي لم ينفذ أي مهام قتالية في المنطقة المذكورة.

وكانت بعض وسائل الإعلام، ومنها التركية، قد زعمت في وقت سابق أن طائرات حربية روسية نفذت ضربة ضد بلدة جنوبي منطقة إدلب لخفض التصعيد، طالت مشفى ومخبزا فيها، وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل.

المصدر: وكالات