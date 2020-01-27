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رئيس الحكومة الروسية يوجه بتشكيل خلية عمليات لمراقبة فيروس "كورونا"

أخبار روسيا

رئيس الحكومة الروسية يوجه بتشكيل خلية عمليات لمراقبة فيروس
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يعقد اجتماعا حول الوقاية والسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" الجديد
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وجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتشكيل خلية عمليات خاصة بمراقبة انتشار فيروس "كورونا" الجديد ودراسة سبل التعامل معه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة برئاسة ميشوستين اليوم الاثنين حول سبل الوقاية والسيطرة على انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا". 

وأوضح بيان صدر عن مجلس الوزراء في أعقاب الاجتماع، أن خلية العمليات ستشمل نوابا عن ميشوستن، ووزراء الداخلية والطوارئ والصحة والتجارة والصناعة والنقل، إضافة إلى رئيس هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا.

وتهدف الخلية، حسب البيان، إلى رفع مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، على خلفية التفشي السريع للفيروس الجديد، خارج حدود مصدره الأصلي في الصين.

من جانب آخر، كلف ميشوستين هيئة حماية حقوق المستهلك، بإعداد خطة للوقاية والسيطرة على انتشار الفيروس الجديد، في غضون يومين.

كما أكدت الحكومة الروسية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد حتى اللحظة، على أراضي روسيا.

المصدر: وكالات 



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