الكرملين يؤكد أن موسكو تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لا يوجد شك أن كل التدابير الاحتياطية اللازمة يتم اتخاذها".

وتأتي تصريحات الكرملين في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الوفيات والمصابين في الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا فيروس "كورونا" القاتل ارتفع إلى 80 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 2300 في جميع أنحاء الصين.

المصدر: نوفوستي