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إبلاغات مجهولة بـ" تلغيم محطات مترو موسكو"

أخبار روسيا

إبلاغات مجهولة بـ
AFP
دورية للشرطة في مترو أنفاق موسكو- صورة أرشيفية
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أفاد مصدر في هيئة الطوارئ في العاصمة موسكو، اليوم الاثنين، بورود إبلاغات مجهولة تفيد بزرع ألغام في جميع محطات مترو موسكو، منوها بأنه لم يتم إخلاء المحطات من الركاب.

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تلقت جميع محطات المترو تهديدات، وعمليات التفتيش جارية"​​​.

وكانت موسكو قد تلقت يوم الإثنين الماضي أيضا تهديدات " بزرع متفجرات" في جميع محطّات المترو، وفي 22 يناير من الشهر الجاري، أيضا تلقت أكثر من 30 محطّة تهديدات من نفس الطراز. ولكن بعد التحريات لم يتم تأكيد التّهديدات.

يذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي"، بدأت في روسيا، منذ يوم 11 سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

المصدر: سبوتنيك

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