بالفيديو.. لحظة وقوع حادث قاتل في موسكو بمشاركة ست سيارات

نشرت شرطة المرور في العاصمة الروسية موسكو، شريط فيديو سجل لحظة وقوع حادث بمشاركة ست سيارات، وأسفر عن مقتل شخص واحد.

وقع الحادث الليلة الماضية، في شارع بوتيرسكايا في شمال مدينة موسكو.

وفي اللقطات، تظهر إحدى السيارات وهي منطلقة بسرعة عالية، لتصطدم بسيارة أخرى في الجانب الآخر من الطريق. وبعد ذلك تصطدم بهما السيارات القادمة، ليصل عدد السيارات المشاركة في الحادث، إلى 6.

Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео https://t.co/KPy95gDNrXpic.twitter.com/HCwJuufHKl — РИА Новости (@rianru) 25 января 2020 г.

وذكرت الشرطة، أن الحادث، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، أحدهما قاصر.

المصدر: نوفوستي