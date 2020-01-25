شاهد.. الخارجية الروسية تهنئ الصينيين بحلول عيد رأس السنة القمرية بلغتهم

سجلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ،ماريا زاخارفا، مقطع فيديو باللغة الصينية، هنأت فيه الصينيين بحلول عيد رأس السنة القمرية، حسب تقويمهم.

ونشر تسجيل زاخاروفا اليوم السبت في صفحات الخارجية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتربت زاخاروفا في عائلة دبلوماسي روسي عمل في الصين، وقضت عدة أعوام من طفولتها في بكين، وتجيد الصينية منذ دراستها في معهد موسكو للعلاقات الدولية، وعام 2003 دافعت بنجاح عن أطروحة دكتوراه مكرسة للتحولات في فهم الرموز المتعلقة بالاحتفال بعيد رأس السنة التقليدي في الصين في أواخر القرن الماضي.

ويعتبر عيد رأس السنة حسب التقويم القمري ، أو عيد الربيع، أكثر الأعياد شعبية في الصين، ويصادف هذا العام 25 يناير.

المصدر: وكالات