كلمة رئيس الحكومة الروسية الجديدة ميخائيل ميشوستين

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال ترأسه أول جلسة للحكومة الجديدة، أن تنفيذ ما كلّف به رئيس البلاد فلاديمير بوتين في رسالته للجمعية الفيدرالية، يحظى بأولوية الحكومة.

وقال ميشوستين في كلمة افتتاحية ألقاها في مستهل الجلسة: "علينا أن نباشر في أسرع وقت ممكن العمل على تنفيذ المهام التي حددها الرئيس بوتين في رسالته، في مجالات الديومغرافيا ودعم الأسر الكبيرة، ورفع دخل المواطن، ورعاية الشرائح المعوزة، إضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم".

وأضاف: "كل ذلك يندرج في ملف تحسين مستوى المعيشة لمواطنينا... أعتقد أن هذه مهمتنا الأكثر إلحاحا وهذا ما يتوقع الناس منا إنجازه".

وشدد ميشوستين على ضرورة إطلاق دورة استثمارية جديدة وخلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي.

وقال: "يجب علينا تحسين معدلات النمو الاقتصادي لأنه يستحيل بمعزل عن ذلك تحقيق أي نتائج في المجال الاجتماعي".

ولفت إلى أنه يجب ألا يؤثر نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة للجديدة على أداء الحكومة، مضيفا: "فلا بد من الحفاظ على قدرة الحكومة والوزارات والهيئات على القيام بعمل منسق" في وقت يشهد فيه نظام السلطة تغيرات تنظيمية. وتابع قائلا: "من المهم ألا تنعكس تداعيات هذه المرحلة الانتقالية على وتائر أداء الحكومة".

المصدر: RT + وكالات