5 قتلى بانفجار أنابيب التدفئة والماء الساخن في فندق روسي

ارتفع عدد قتلى انفجار أنابيب التدفئة والماء الساخن في أحد الفنادق في مدينة بيرم الروسية إلى 5، وتم نقل 3 مصابين آخرين إلى المستشفى، حسبما أبلغ مكتب وزارة الطوارئ في هذه المدينة.

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وقال المكتب "خلال العمل على ضخ الماء الساخن المتدفق وفحص المبنى عثر على خمسة قتلى وتم تحديد هوياتهم".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحادث وقع بسبب انفجاء أنبوب التدفئة في نزل الكرمل، الذي يقع في الطابق السفلي من المبنى صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وفتحت المديرية الرئيسية للجنة التحقيق الروسية في إقليم بيرم تحقيقا جنائيا بهذا الحادث بموجب مادة: "توفير الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة في حياة وصحة المستهلكين، مما أدى إلى وفاة أشخاص بسبب الإهمال".

وأفيد أيضا بأنه أثناء العمل في مكان الحادث، أصيب اثنان من رجال الإنقاذ بحروق، لكنهم رفضوا نقلهم للمستشفى.

وأصدر الحاكم الإقليمي مكسيم ريشيتنيكوف تعليماته بتقديم جميع المساعدات اللازمة للضحايا وأسرهم.

المصدر: وكالات روسية