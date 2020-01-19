رئيس الوزراء الروسي الجديد.. هذه هي ثروتي..

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بيانات من الإقرار المالي لرئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستن وزوجته، للسنوات الخمس الماضية التي سبقت ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين له لرئاسة الحكومة.

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ونقلت الصحيفة عن هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، أن الدخل المالي لميخائيل ميشوستن وصل في عام 2014 إلى 23.2 مليون روبل، بينما بلغ دخل زوجته 160.1، وفي عام 2015 دخل عليه 19.5 مليون روبل، وعلى زوجته 80.9 مليون.

وفي عام 2016، بلغ دخل ميشوستن 18.9 مليون روبل، وزوجته 77.3 مليون، وفي عام 2017 بلغ 19.3 مليون روبل له، و68.5 مليون لزوجته.

أما في عام 2018، فقد بلغ دخل ميشوستن 19 مليون روبل، وزوجته 47.7 مليون.

وأعلن رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الأربعاء الماضي استقالته، ليرشح الرئيس بوتين رئيس مصلحة الضرائب الفدرالية ميخائيل ميشوستن لهذا المنصب، قبل أن يوافق مجلس الدوما على ترشيحه، ومنحه الثقة.

المصدر: نوفوستي