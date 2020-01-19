أبو غزالة يشرح أسباب قرعه ناقوس الخطر من حرب عالمية ثالثة

شرح الاقتصادي طلال أبو غزالة، أسباب تحذيره عام 2017 من اندلاع حرب عالمية ثالثة في 2020، وقال لـRT إن واشنطن ستضطر لإعلان الحرب ضد الصين لإجبارها على التفاوض معها على إدارة العالم.

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جاء ذلك في معرض حديثه عن برنامجه الأسبوعي الجديد" العالم إلى أين؟" الذي سيبدأ بثه على قناتنا الساعة الثامنة والنصف بتوقيت موسكو ببثه اعتبارا من مساء اليوم الأحد 19 يناير على مدار عشرين دقيقة أسبوعيا،

وقال الاقتصادي المعروف، الذي شغل عدة مناصب دولية ونال الكثير من الأوسمة والجوائز، إن الحرب العالمية الثالثة ليست حربا على الحدود والموارد والخلافات السياسية والسيادية، بل حرب على حكم العالم.

واعتبر أن أمريكا لا تستطيع أن تترك الصين تحكم العالم وحدها، لذلك ستعلن الحرب عليها لإجبارها على التفاوض معها حول الحكم المشترك بينها وبين أمريكا للعالم كقائدين مشتركين، معتبرا أن الأمور في ظل سيطرتهما الثنائية ستكون أكثر توازنا.

وذكر أن هناك ضرورة لصياغة نظام عالمي جديد، لأن النظام الذي صيغ مطلع القرن الماضي لم يعد صالحا، والنظام الجديد الذي ينتظر العالم انبثاقه لحكم العالم سيكون مشتركا بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة ثانية، لآن موسكو وبكين شريكتان متلازمتان ومتلاصقان في صياغة نظام إدارة مع واشنطن لحكم العالم.

وقال إن سنة 2020 حبلى بالأخبار والتطورات في كل المجالات والاتجاهات، وعلى رأسها مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيحكم كل شيء مستقبلا.

وعبر شاشة RT Arabic سيحدثنا الدكتور أبو غزالة عن عالم الإنترنت وتحدياته وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتبعه من ثورة في مجال الذكاء الصناعي.

كما سيتطرق إلى قوانين الملكية الفكرية وأهمية العملة العالمية وكواليس نظام التجارة العالمية وكيفية نهاية النظام الديمقراطي في العالم..

وأعرب مؤسس مجموعة أبو غزالة الدولية عن سعادته للظهور على RT وقال إنه سيخاطب العالم بخمس لغات وهي لغات بث قناتنا، على مدى حلقات متواصلة كل يوم أحد.

تابعوا الحلقة الأولى من هذا البرنامج "العالم إلى أين؟" في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد 19 يناير بتوقيت موسكو(غرينتش+3).

المصدر: RT